〈蛇年產業景氣前瞻〉川普2.0 盤點貿易戰烽火下的金屬加工受惠業者

長期深耕泰國的經寶指出，今年同時滿足了天時、地利和人和，除了工廠基地深耕於泰國，在 AI 的需求帶動下，已成為客戶尋求伺服器解決方案的最佳合作夥伴，除了 AI 伺服器的機櫃、機殼和電源機構件、水冷機構件及擴充機構件都在密集的生產準備當中。