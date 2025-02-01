〈蛇年產業景氣前瞻〉川普2.0 盤點貿易戰烽火下的金屬加工受惠業者
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-01 11:40
美國新總統川普可能祭出高關稅政策是 2025 年受到全球矚目的大事，不過，不少從事金屬加工製造業的台商早有準備，無論是開始評估在美國設廠、或是設廠在東南亞，包括 jpp-KY(5284-TW)(經寶精密)、光隆精密 - KY(4581-TW)、金興精密 (7732-TW)，反而有望在新一波美中貿易戰下受惠。
長期深耕泰國的經寶指出，今年同時滿足了天時、地利和人和，除了工廠基地深耕於泰國，在 AI 的需求帶動下，已成為客戶尋求伺服器解決方案的最佳合作夥伴，除了 AI 伺服器的機櫃、機殼和電源機構件、水冷機構件及擴充機構件都在密集的生產準備當中。
為因應接單，經寶正興建三層樓的新廠房，預計下半年完工，並在現有基地的後方新購土地，提前為未來充分準備。
金興精密同樣設廠於泰國，自川普當選新任美國總統後，AM 件快速迎來轉單效應，金興認為，後續美中貿易衝突若加劇，將有利帶來更大的轉單，已開始從 AM 市場加大力道跨足 OE，拚 5-6 年後將 OE 營收占比拉升至 20%。
光隆精密則表示，因應美國市場日益增加的在地生產需求，去年在美國印第安納州完成購置土地和廠房設施，初期將作為物流倉儲中心，計畫今年啟動 2 號廠房興建和生產線導入計畫。
目前光隆精密接獲主要客戶新開發及量產總成件於美國生產項目，其他客戶北美市場新開發件也陸續展開。
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