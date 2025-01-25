鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司AGCO-US的目標價調升至108元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2025-01-25 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)提出目標價估值：中位數由102元上修至108元，調升幅度5.88%。其中最高估值120元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予AGCO公司評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀1位。
AGCO公司今(25日)收盤價為104.56元。近5日股價上漲5.88%，標普指數上漲3.05%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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