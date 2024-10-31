鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至3.41元，預估目標價為74.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 18:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.35元上修至3.41元，其中最高估值3.84元，最低估值3.28元，預估目標價為74.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.84(3.74)
|5.83
|4.96
|最低值
|3.28(3.28)
|3.42
|3.75
|平均值
|3.48(3.39)
|3.98
|4.39
|中位數
|3.41(3.35)
|3.86
|4.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|44.54億
|51.40億
|54.98億
|最低值
|43.50億
|44.53億
|45.42億
|平均值
|43.91億
|47.15億
|50.66億
|中位數
|43.78億
|47.44億
|50.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.36
|-3.35
|-5.45
|-6.86
|-5.54
|營業收入
|11.34億
|17.62億
|28.42億
|38.26億
|41.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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