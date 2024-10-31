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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至3.41元，預估目標價為74.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 18:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.35元上修至3.41元，其中最高估值3.84元，最低估值3.28元，預估目標價為74.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.84(3.74)5.834.96
最低值3.28(3.28)3.423.75
平均值3.48(3.39)3.984.39
中位數3.41(3.35)3.864.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值44.54億51.40億54.98億
最低值43.50億44.53億45.42億
平均值43.91億47.15億50.66億
中位數43.78億47.44億50.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.36-3.35-5.45-6.86-5.54
營業收入11.34億17.62億28.42億38.26億41.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTWLO

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