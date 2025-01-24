鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估下修至5.44元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.72元下修至5.44元，其中最高估值7.12元，最低估值4.66元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.12(7.12)
|9.95
|10.89
|12.74
|最低值
|4.66(5.06)
|5.3
|6.01
|12.74
|平均值
|5.53(5.79)
|6.95
|7.64
|12.74
|中位數
|5.44(5.72)
|6.63
|7.48
|12.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|204.70億
|231.97億
|255.57億
|276.45億
|最低值
|159.00億
|165.00億
|188.89億
|228.94億
|平均值
|172.56億
|193.39億
|213.41億
|252.70億
|中位數
|170.29億
|189.79億
|208.69億
|252.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.97
|8.26
|9.41
|7.07
|營業收入
|144.61億
|183.44億
|200.28億
|175.19億
詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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