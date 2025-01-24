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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估下修至5.44元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.72元下修至5.44元，其中最高估值7.12元，最低估值4.66元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.12(7.12)9.9510.8912.74
最低值4.66(5.06)5.36.0112.74
平均值5.53(5.79)6.957.6412.74
中位數5.44(5.72)6.637.4812.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值204.70億231.97億255.57億276.45億
最低值159.00億165.00億188.89億228.94億
平均值172.56億193.39億213.41億252.70億
中位數170.29億189.79億208.69億252.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.978.269.417.07
營業收入144.61億183.44億200.28億175.19億

詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTXN

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