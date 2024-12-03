鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.22元上修至5.38元，其中最高估值15.07元，最低估值3.81元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.07(7.98)
|14.16
|7.05
|4.86
|最低值
|3.81(3.81)
|3.09
|3.6
|4.86
|平均值
|6.66(5.82)
|5.58
|5.42
|4.86
|中位數
|5.38(5.22)
|5.59
|5.45
|4.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|194.57億
|197.37億
|205.17億
|166.48億
|最低值
|161.56億
|124.29億
|138.71億
|166.48億
|平均值
|182.58億
|173.78億
|180.26億
|166.48億
|中位數
|185.06億
|180.38億
|188.57億
|166.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.81
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|營業收入
|137.82億
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為28.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至30元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為30.00元
上一篇
下一篇