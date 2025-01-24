〈鴻海運動會〉今年營運可望續創高 現場抽出百萬現金、MODEL C各20位
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-24 18:25
鴻海 (2317-TW) 運動會今 (24) 日登場，董事長劉揚偉表示，今年營運可望續創新高，活動現場也抽出百萬現金、MODEL C 電動車各 20 位。
劉揚偉致詞時表示，感謝員工的努力，讓集團去年營收達到雙位數的成長。而今年的農曆過年期間，整個鴻海集團有 14.7 萬名員工，在海內外各個園區內，努力加班工作，像是新竹湖口、越南北江等產線正在趕工生產伺服器。
鴻海今年的年終嘉年華首次以運動會的方式舉行，並以「Team 鴻海 Let’s Run」為主題，邀請旗下子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康與鴻海法人舉行團隊運動競賽。
鴻海表示，今年有來自中國大陸、印度、越南、美國、日本、捷克、斯洛伐克以及匈牙利等，海外地區的同仁飛到台灣共襄盛舉，總共有近 3.5 萬名員工以及眷屬齊聚，也是首次有科技業在台北大巨蛋舉行運動會。
獎項方面，總共抽出 20 位百萬現金獎、20 位 MODEL C 電動車得主，而今年一樣只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，未中大獎者亦可獲得基本獎 16888 元。
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