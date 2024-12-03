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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至348元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)提出目標價估值：中位數由336元上修至348元，調升幅度3.57%。其中最高估值410元，最低估值254元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予GE Vernova Inc.評價：積極樂觀20位、保持中立6位、保守悲觀1位。

GE Vernova Inc.今(3日)收盤價為337.54元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲1%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GEV市場預估目標價

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GE Vernova Inc.337.541.02%

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