遠傳攜手MaiCoin 跨足虛擬貨幣理財領域

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 17:04

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遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日宣布與台灣最大虛擬貨幣平台 MaiCoin 合作，跨足虛擬貨幣理財領域。遠傳總經理井琪表示，現在年輕人透過加密貨幣理財成為新趨勢，希望與時俱進，加深與年輕人的連結，透過區塊鏈技術與 MaiCoin 強強聯手，一同開拓創新領域。

根據調查，年輕世代積極投入虛擬資產，年齡介於 27 至 42 歲的「Y 世代」，不僅為虛擬資產的主力用戶，更占幣圈用戶超過半數。而 MaiCoin 集團平台現有 100 萬的用戶中，25 至 34 歲的用戶更占 4 成。

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此外，調查也顯示，26 以下被稱為「數位原住民」的「Z 世代」更是對虛擬貨幣展現高度支持，在 Z 世代族群中，有 22.4% 的投資者將一半以上的總資產投資加密資產，甚至有 13.8% 的 Z 世代僅投資虛擬資產，顯示虛擬貨幣市場在年輕族群中具潛力。

井琪指出，此次與 MaiCoin 合作，希望能讓更多用戶認識加密貨幣理財，未來也會與 MaiCoin 在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用，以及提升雙方用戶資訊安全性等方面有更深入、密切的合作。