中華電信2025年EPS目標上看4.82元 擴大資本支出至323.6億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-23 11:50

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中華電信 (2412-TW) 公布 2025 年財務預測，預估 2025 年每股純益 4.62 至 4.82 元，挑戰 8 年高點，同時也指出，2025 年資本支出擴大至 323.6 億元，主要用於擴建 IDC+AI 機房、新建海纜、維持 5G 網路優勢、提升網路 / 資安韌性及汰除老舊耗能設備等。

中華電信 2025 年營收預測數 2327.4 至 2337.4 億元，年增 1.2 至 1.6%，主要受惠行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，也將積極爭取永續、韌性安全及 AI 賦能等資通訊新業務商機。

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2025 年營業成本與費用預測數為 1875.8 至 1876.5 億元，年增 2.4%。中華電信表示，由於持續布局未來事業發展，並強化網路及資安韌性，且受到電價上漲衝擊，因此業務及維運成本增加。

營業淨利預測數 453 至 467.2 億元，年減 0.3 至 3.4%；稅後純益預測數為 358.4 至 373.9 億元，每股純益預測 4.62 至 4.82 元。

另外，取得不動產、廠房及設備等資本支出為 323.6 億元，較 2024 年增加 33.7 億元，主要用於擴建 IDC+AI 機房、新建海纜、維持 5G 網路優勢、提升網路 / 資安韌性及汰除老舊耗能設備等。

三大主軸、六大主題

展望 2025 年，中華電信將基於永續未來、智慧驅動、數位韌性三大主軸，聚焦永續商機、AIm 應用、韌性強化、新世代網路、轉投資以及資產活化等六大主題，精準掌握及經營客戶需求及商機，深耕用戶價值用戶平均貢獻度，帶動營收、獲利成長。