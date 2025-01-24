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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調降至25.76元，幅度約6.22%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由27.47元下修至25.76元，調降幅度6.22%。其中最高估值39.28元，最低估值17.13元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Prudential plc - ADR今(24日)收盤價為15.975元。近5日股價上漲6.22%，標普指數上漲2.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PUK市場預估目標價

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