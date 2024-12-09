鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調降至25.76元，幅度約9.54%
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由28.47元下修至25.76元，調降幅度9.54%。其中最高估值33.12元，最低估值19.7元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Prudential plc - ADR今(9日)收盤價為16.83元。近5日股價上漲9.54%，標普指數上漲0.96%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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