鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調升至28.47元，幅度約5.01%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由27.12元上修至28.47元，調升幅度5.01%。其中最高估值33.12元，最低估值19.7元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Prudential plc - ADR今(6日)收盤價為16.7元。近5日股價上漲5.01%，標普指數上漲1.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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