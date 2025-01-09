國泰金2024稅後大賺1112億元EPS 7.28元 雙創歷史次高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 18:04

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國泰金 (2882-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 12 月稅後虧損 19.1 億元，全年稅後純益 1111.9 億元，年成長 116%，EPS 達 7.28 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高紀錄。國泰金表示，各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高紀錄，國泰人壽去年稅後純益則創歷年次高。

國泰人壽 12 月稅後虧損 36.1 億元，全年稅後純益 671.8 億元。由於 12 月 Fed 如期降息 1 碼，惟點陣圖顯示 2025 全年降息幅度下調至 2 碼，受到 Fed 鷹派降息影響，股債表現承壓，美元明顯走揚，並帶動雜幣普遍走貶。

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其中，韓元因政局動盪單月重貶 5.4%，而台幣因出口商拋匯需求支撐走勢相對穩健，因此不利一籃子貨幣操作及避險成本，進而壓抑 12 月獲利表現，惟韓元劇烈波動應屬短期一次性偏離，不影響後續避險操作；另經常性收益持續挹注，則有助緩和匯率波動對損益之影響。

截至 12 月底，外匯價格變動準備金餘額逾 275 億元，可為未來匯率波動提供充分緩衝，並保持外匯管理彈性。

另外，2024 年全年新契約 CSM (Contractual Service Margin) 900 億元，創下歷史新高，將使國泰人壽於 2026 年接軌時有更充足的 CSM 餘額反映於財報，並帶動全公司年終獎金金額創下歷史新高，致單月費用大幅增加，不利損益表現。

綜觀 2024 年，國泰人壽積極把握資本市場行情及提升穩定收益，締造強勁財務表現，全年稅後純益 671.8 億元，創下歷史次高；保險本業亦繳出亮麗成績單，全年初年度保費 (First Year Premium) 年成長 16% 至 1541 億元，初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 亦大幅成長 22% 至 578 億元，皆穩居業界第一。其中，A&H 商品全年 FYP 大幅成長 31% 達 128 億元。

保險業務方面，12 月 FYP 及 FYPE 分別為 307 億元及 74 億元，皆穩居業界第一。整體 FYP 月成長 57%，年成長 313%。受惠市場環境持續樂觀態度，帶動美元傳統理財型商品以及投資型商品銷售熱度，美元傳統理財型商品 FYP 月成長約 10%，投資型商品 FYP 月成長 116%。

國泰世華銀行 12 月稅後純益 13.7 億元，全年稅後純益 383.4 億元，年成長逾 3 成。2024 年放款動能強勁且債券部位擴大，全年淨利息收入達雙位數成長；財富管理各項商品銷量提升，信用卡海外簽帳金額增加，全年淨手續費收入年成長逾 3 成。主力信用卡產品 CUBE 卡累計流通卡數逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 12 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1445%，資產品質維持穩健。

國泰產險 12 月稅後純益 2 億元，全年稅後純益創新高達 27 億元。業務端秉持「質量並重」及「客戶導向」，除維持既有業務動能及開發未投保之火險市場外，更佈局具成長力之產業及政府重大工程建設，全年簽單保費維持雙位數成長。商品端發揮保險專業，確保風險與保費定價平衡，各險損失率表現良好，帶動整體承保獲利穩健提升。12 月份簽單保費 31.7 億元，全年簽單保費達 367.5 億元，年成長 13%。