鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)EPS預估上修至7.78元，預估目標價為134.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.6元上修至7.78元，其中最高估值7.95元，最低估值7.25元，預估目標價為134.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|7.95(8.17)
|9.77
|最低值
|7.25(7.25)
|8.2
|平均值
|7.65(7.61)
|9.07
|中位數
|7.78(7.6)
|9.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|20.71億
|23.42億
|最低值
|19.74億
|21.97億
|平均值
|20.16億
|22.67億
|中位數
|20.07億
|22.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.03
|6.75
|7.17
|7.14
|5.96
|營業收入
|12.48億
|13.05億
|16.44億
|26.15億
|30.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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