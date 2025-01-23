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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)EPS預估上修至7.78元，預估目標價為134.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.6元上修至7.78元，其中最高估值7.95元，最低估值7.25元，預估目標價為134.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值7.95(8.17)9.77
最低值7.25(7.25)8.2
平均值7.65(7.61)9.07
中位數7.78(7.6)9.08

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值20.71億23.42億
最低值19.74億21.97億
平均值20.16億22.67億
中位數20.07億22.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.036.757.177.145.96
營業收入12.48億13.05億16.44億26.15億30.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPNFP

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