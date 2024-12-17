鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調升至128元，幅度約5.35%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)提出目標價估值：中位數由121.5元上修至128元，調升幅度5.35%。其中最高估值142元，最低估值102元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Pinnacle Financial Partners Inc.評價：積極樂觀4位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Pinnacle Financial Partners Inc.今(17日)收盤價為118.75元。近5日股價下跌5.35%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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