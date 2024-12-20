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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調升至134元，幅度約4.69%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)提出目標價估值：中位數由128元上修至134元，調升幅度4.69%。其中最高估值142元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Pinnacle Financial Partners Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Pinnacle Financial Partners Inc.今(20日)收盤價為112.06元。近5日股價下跌4.69%，標普指數下跌3.48%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PNFP市場預估目標價

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Pinnacle Financial Partners Inc.111.8350.71%

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