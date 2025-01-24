龍年及時雨到位！逾10萬戶開心數錢 土銀勞保紓困貸款逾9成9已撥款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-24 12:29

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及時雨來了！土地銀行 114 年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」經勞動部勞工保險局核准者約 10.4 萬件，其中多達 9 成 9 案件已完成撥款，讓勞工朋友在過年前及早獲得款項。

為讓勞工朋友儘快拿到勞保紓困貸款款項，土地銀行近年將系統全面升級，加速撥款效率，自 113 年 12 月 26 日開辦日上午 8 點即開放 114 年度勞保紓困貸款線上申請（臨櫃為上午 9 點起），且提供線上一條龍作業，申請人以個人手機就能完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，充分彰顯土地銀行數位化成效。

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經土地銀行統計，今年勞保紓困貸款申請件數總計 12.6 萬件，其中約 9 成 9 案件（12.5 萬件）採線上申辦，只要經過勞動部勞保局核准，除須補件及未完成開戶等少數個案外，目前已有近 10.3 萬件拿到款項。