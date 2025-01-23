〈陸股盤後〉中國要大力推動中長期資金入市 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-23 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（23 日）收盤漲跌互見，中國政府宣布要大力推動中長期資金入市，力圖安撫投資人，提振股市。

滬指周四收盤漲 0.51% 報 3,230.16 點，深證成指跌 0.49% 報 10,176.17 點，創業板指跌 0.37% 報 2,093.31 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3696 兆元。

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半導體、有色、食品飲料、零售等類股走低，保險、銀行、券商族群強勢拉升，物流、媒體、工業、石油等類股上揚。

中國國務院新聞辦公室周四舉行記者會，證券監督管理委員會主席吳清說明了大力推動中長期資金入市、促進資本市場高品質發展有關情況。

吳清說，將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於人民幣 1,000 億元。在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加 A 股投資規模和實際比例，其中從 2025 年起每年新增保費的 30% 用於投資 A 股。

吳清表示，在資產端將增強基本建設，著力推動上市公司的品質和投資價值。去年制定了上市公司的市值管理規則，回購增持、分紅等政策，去年全年上市公司分紅 2.4 兆元，多次分紅企業不少，有條件的企業九成實現了分紅，預計會有超過 310 家公司在春節前分紅，將是去年同期家數 9 倍。

吳清表示，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》明確未來三年共同基金持有 A 股流通市值每年至少增長 10%。對於商業保險資金，力爭大型國有保險公司從 2025 年起每年新增保費的 30% 用於投資 A 股。

據《彭博》報導，摩根大通資產管理公司亞太區首席市場策略師 Tai Hui 表示：「這就像在搭篝火的木柴：我們正在爲更具建設性的環境做準備，問題是你需要火花。很多國際投資人擔心中美關係進一步惡化的話，可能會影響投資。」