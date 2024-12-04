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宏碁推Intel Arc新顯卡 強化AI運算及遊戲效能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-04 13:03

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宏碁推Intel Arc新顯卡 強化AI運算及遊戲效能。(圖：shutterstock)

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日宣布推出 Nitro Intel Arc B 系列新款顯示卡，包括 B570 OC 10GB 與 B580 OC 12GB 兩款產品，瞄準高性能遊戲、內容創作與 AI 運算功能。

Nitro Intel Arc B 系列新款顯示卡採用 Intel 最新 Xe2 架構，最高配備 20 個運算核心，時脈速度可達 2,740MHz，支援 1440p 高幀率遊戲及最高 8K 解析度輸出。B580 與 B570 分別搭載 12GB 與 10GB GDDR6 記憶體，記憶體頻寬最高可達 456Gbps。


在散熱設計方面，宏碁採用 FrostBlade 散熱系統，結合特殊葉片設計與雙滾珠軸承，較傳統風扇降低 8% 噪音。此外，顯示卡配備鋁製背板，提升結構強度並增強散熱效果。

Intel Arc 顯示卡內建專用 AI 引擎，搭配 Intel AI Playground 應用程式，可支援最新 AI 技術應用。在連接埠配置上，新款顯示卡提供一個 HDMI 2.1 與三個 DisplayPort 2.1 接口，支援 PCIe 4.0 傳輸介面。

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宏碁顯示卡AI

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