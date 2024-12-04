宏碁推Intel Arc新顯卡 強化AI運算及遊戲效能

Nitro Intel Arc B 系列新款顯示卡採用 Intel 最新 Xe2 架構，最高配備 20 個運算核心，時脈速度可達 2,740MHz，支援 1440p 高幀率遊戲及最高 8K 解析度輸出。B580 與 B570 分別搭載 12GB 與 10GB GDDR6 記憶體，記憶體頻寬最高可達 456Gbps。

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Intel Arc 顯示卡內建專用 AI 引擎，搭配 Intel AI Playground 應用程式，可支援最新 AI 技術應用。在連接埠配置上，新款顯示卡提供一個 HDMI 2.1 與三個 DisplayPort 2.1 接口，支援 PCIe 4.0 傳輸介面。