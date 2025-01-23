沙國王儲與川普通話：計劃未來4年砸6,000億美元 擴大對美投資
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-23 12:38
沙烏地阿拉伯又要給美國「爆金幣」了，王儲 Mohammed Bin Salman 周三（22 日）在通話中向美國總統川普表示，計劃在未來 4 年內投入 6,000 億美元，擴大對美投資和貿易。
據《彭博》報導，Bin Salman 認為，川普政府規劃的改革措施，可能為美國創造「前所未有的經濟繁榮」，沙國希望透過投資來把握這些機遇。
Bin Salman 還向川普表示，如果出現更多機會，投資規模可能會進一步加碼。
在川普的首個任期，其與沙國等海灣國家保持了密切關係。在川普卸任後，沙國曾向川普女婿 Jared Kushner 創立的一家公司投資了 20 億美元。
川普周一正式就職後表示，如果沙國同意購買 5,000 億美元的美國產品，他將考慮將沙國列為第一個外訪目的地。
這和川普第一屆任期的做法相同，川普回顧道：「上次我之所以選擇沙國，是因為他們同意購買 4,500 億美元的美國產品，我說我會去，但你們必須購買美國產品，他們同意了。」
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