search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調升至20元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 00:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由19元上修至20元，調升幅度5.26%。其中最高估值32.1元，最低估值10元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀4位。

Mobileye Global Inc - Class A今(23日)收盤價為16.85元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲3.53%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MBLY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Mobileye Global Inc - Class A16.820.90%

延伸閱讀


Empty