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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為311.25元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 02:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.12元，其中最高估值6.62元，最低估值4.5元，預估目標價為311.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.62(6.62)10.7114.4318.84
最低值4.5(4.5)6.6211.3610.6
平均值5.26(5.32)9.1313.0116.37
中位數5.12(5.35)9.0713.3217.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值143.51億173.33億205.08億230.76億
最低值137.51億159.44億179.13億200.00億
平均值140.76億167.02億193.44億216.33億
中位數140.37億168.18億195.50億218.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.38-3.25-2.10-6.89
營業收入56.60億83.02億94.76億117.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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