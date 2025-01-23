鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為311.25元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.12元，其中最高估值6.62元，最低估值4.5元，預估目標價為311.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.62(6.62)
|10.71
|14.43
|18.84
|最低值
|4.5(4.5)
|6.62
|11.36
|10.6
|平均值
|5.26(5.32)
|9.13
|13.01
|16.37
|中位數
|5.12(5.35)
|9.07
|13.32
|17.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|143.51億
|173.33億
|205.08億
|230.76億
|最低值
|137.51億
|159.44億
|179.13億
|200.00億
|平均值
|140.76億
|167.02億
|193.44億
|216.33億
|中位數
|140.37億
|168.18億
|195.50億
|218.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.38
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|營業收入
|56.60億
|83.02億
|94.76億
|117.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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