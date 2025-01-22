鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為18.11元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.27元，其中最高估值1.39元，最低估值1.09元，預估目標價為18.11元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.39(1.39)
|2.74
|3.2
|2.16
|最低值
|1.09(1.09)
|1.48
|1.37
|2.16
|平均值
|1.25(1.24)
|2.16
|2.28
|2.16
|中位數
|1.27(1.23)
|2.1
|2.19
|2.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55.23億
|73.05億
|77.88億
|68.64億
|最低值
|49.47億
|62.14億
|58.71億
|68.64億
|平均值
|51.72億
|67.75億
|69.61億
|68.64億
|中位數
|51.74億
|66.57億
|71.31億
|68.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|營業收入
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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