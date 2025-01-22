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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為18.11元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.27元，其中最高估值1.39元，最低估值1.09元，預估目標價為18.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.39(1.39)2.743.22.16
最低值1.09(1.09)1.481.372.16
平均值1.25(1.24)2.162.282.16
中位數1.27(1.23)2.12.192.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值55.23億73.05億77.88億68.64億
最低值49.47億62.14億58.71億68.64億
平均值51.72億67.75億69.61億68.64億
中位數51.74億66.57億71.31億68.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.820.890.800.79
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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