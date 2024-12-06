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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為17.79元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.41元，最低估值1.09元，預估目標價為17.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.41(1.41)2.743.22.19
最低值1.09(1.09)1.541.431.57
平均值1.26(1.26)2.12.251.88
中位數1.32(1.29)2.071.991.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值55.65億71.64億77.88億69.04億
最低值49.51億61.93億58.71億69.04億
平均值52.14億66.23億67.98億69.04億
中位數51.73億66.55億67.05億69.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.200.820.890.800.79
營業收入29.67億38.92億41.95億42.87億45.01億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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