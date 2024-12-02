鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為18.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.29元，其中最高估值1.41元，最低估值1.09元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.41(1.41)
|2.74
|3.2
|1.65
|最低值
|1.09(0.88)
|1.54
|1.43
|1.57
|平均值
|1.26(1.22)
|2.07
|2.18
|1.61
|中位數
|1.29(1.26)
|2.02
|1.85
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55.65億
|71.64億
|77.88億
|60.65億
|最低值
|49.42億
|61.93億
|58.71億
|60.65億
|平均值
|51.50億
|65.88億
|66.87億
|60.65億
|中位數
|51.71億
|65.59億
|63.92億
|60.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.20
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|營業收入
|29.67億
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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