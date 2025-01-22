東森集團感恩餐會 王令麟：打造夥伴共榮企業文化

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-22 18:22

‌



東森集團舉辦忘年感恩尾牙餐會，邀請合作夥伴共襄盛舉，並安排頒獎典禮表揚 19 家表現優異的合作廠商，東森集團總裁王令麟表示，未來將持續整合多元渠道與行銷資源，與更多企業並肩開拓更廣闊的市場。

東森指出，本次共有 19 家表現優異的廠商獲獎項，展現過去一年來與東森攜手創下的豐碩成果，王令麟表示，希望透過這些兼具創意與榮耀感的獎項，讓廠商在年終之際受到鼓勵，並向外界展現東森長期倡導的與夥伴共榮企業文化。

‌



其中，華陀扶元堂生藥科技展現中草藥與現代科學結合的研發成果，每年更在市場上創造約 20 億元的佳績；宏睿國際憑藉石墨烯技術，將 PP 石墨稀品牌成功切入保健市場；妍美会三款健康產品在 2024 年韓國首爾國際發明展 (SIIF) 榮獲兩金一銀，為台灣健康產業爭取國際能見度，每年吸引超過 12 萬名消費者購買。

展望 2025 年，東森期待，與各界夥伴攜手前行，創造更耀眼的成績。

王令麟日前曾指出，電視和電商兩大線上事業面臨經營環境的變化，走向線下零售事業是永續發展契機。