東森集團感恩餐會 王令麟：打造夥伴共榮企業文化
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-22 18:22
東森集團舉辦忘年感恩尾牙餐會，邀請合作夥伴共襄盛舉，並安排頒獎典禮表揚 19 家表現優異的合作廠商，東森集團總裁王令麟表示，未來將持續整合多元渠道與行銷資源，與更多企業並肩開拓更廣闊的市場。
東森指出，本次共有 19 家表現優異的廠商獲獎項，展現過去一年來與東森攜手創下的豐碩成果，王令麟表示，希望透過這些兼具創意與榮耀感的獎項，讓廠商在年終之際受到鼓勵，並向外界展現東森長期倡導的與夥伴共榮企業文化。
其中，華陀扶元堂生藥科技展現中草藥與現代科學結合的研發成果，每年更在市場上創造約 20 億元的佳績；宏睿國際憑藉石墨烯技術，將 PP 石墨稀品牌成功切入保健市場；妍美会三款健康產品在 2024 年韓國首爾國際發明展 (SIIF) 榮獲兩金一銀，為台灣健康產業爭取國際能見度，每年吸引超過 12 萬名消費者購買。
展望 2025 年，東森期待，與各界夥伴攜手前行，創造更耀眼的成績。
王令麟日前曾指出，電視和電商兩大線上事業面臨經營環境的變化，走向線下零售事業是永續發展契機。
東森集團最具指標性的發展里程碑是，林口總部開發案預計於 2027 年第一季開始運營，設有占地 3 萬多坪的商場、展演場，屆時將可創造每年約 8 億元的固定租金收入，也將為東森購物和東森新媒體建立另一個發展新零售與新媒體的場域。
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