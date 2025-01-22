〈金管會新春展望〉金金併公開收購門檻拉高年後定案 避免「監理套利」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 18:54

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2024 年金控併購大亂鬥掀起全台關注，金管會主委彭金隆今 (22) 日於新春記者會上透露，預計年後、第一季提出修正辦法的完整報告，初步規劃將調高金金併公開收購的起始門檻，並以現金為主，他強調，合意與非合意程序應有一致性，才能避免出現「監理套利」的狀況。

關於金融整併議題，彭金隆說明，主要規範是在金控法第 37 條授權的金控公司投資管理辦法，透過先前一些案例來看，確實有一些調整的空間，第一方向在金控收購金控方面，也是未來調整的重點，第二方向則是金控收購獨立金融機構。

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彭金隆進一步指出，合意與非合意併購本質上就是法律適用的不同，以合意來說，金控法第 26 條股份轉換的方式，就是最典型的合意，必須透過各自的董事會決議，並在各自的股東大會表決一致後，向金管會送件，以達成所謂的法律上面的合意，至於股東之間是否真的有情感上的合意，這在法律上是不論的。

若是採取非合意方式，主要就是用公開收購方式進行，這是法律程序的不同，採取非合意並不代表雙方的股東是不合意的。彭金隆說，過去大家常常把兩者混在一起討論，並直指「金管會只鼓勵合意併購」，但事實上，這兩種在法律上都是被存在且允許的。

理論上來說，合意與非合意兩種方法的目的是相同的話，那麼程序上也應該是一致的，否則會產生「監理套利」，簡言之，假設其中一種方法比較簡便、程序不周延的話，最後會導致主管機關監理不一致，因此，這次修正會把它們趨於一致。

彭金隆說明金金併二大調整規劃，首先，最重要的就是調高公開收購的起始門檻，不過，具體的數據要再多方徵詢，之後才能跟大家報告；其次，假設採用公開收購方式，希望能夠是以現金為主。

至於金控收購獨立金融機構方面，金管會傾向維持現有方式，仍可以較低的門檻發動，但還是希望取得雙方意識、較為明確可行性，因為金融市場的秩序還是非常重要。金管會預計年後、第一季，所有意見徵詢完畢以後，會再跟大家報告。

銀行局長莊琇媛補充說明，非合意併購方法將會予以調整，現金收購的比例也會往上調，不過，金融機構平時不太可能會有這麼多的現金在帳上，因此，會去適度調整，讓金控收購期間的 DLR 可以暫時不用維持法定上限 125%，但必須要在收購後的一段時間要回到 125% 以下，以維持整個財務的健全性。

金融三業 2024 年前 11 月稅前盈餘衝破兆元，締新猷，彭金隆表示，樂見金融業蓬勃發展，但相對的也會面對到很多挑戰。金融業除了自身的經營能力以外，同時面臨到非常多外部因素，特別是匯率、利率及國際經濟情勢的影響。

對於未來金融業的展望，彭金隆仍持審慎樂觀看法，並強調，搭配未來很多政策的推動，未來還是有很大發展的空間。

彭金隆進一步指出，「風險管理」是因應未來不確定性一個非常重要、必備的能力，希望金融業要持續強化風險意識與風險管理的能力，強化經營韌性和資本。