〈金管會新春展望〉2024金融裁罰縮水 彭金隆：三個堅持不會鬆 誰當主委都一樣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 19:49

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金管會今 (22) 日舉行新春記者會，媒體關切，主委彭金隆去年 520 上任後，金融三業迄今尚未開出一張 300 萬元重大裁罰，監理態度是否鬆動？對此，彭金隆強調，不管誰來當主委，三個堅持不會鬆，第一是金融秩序與穩定，第二是金融紀律與遵法，第三則為金融的清償能力與資本自主。

據金管會統計，2024 年銀行、證券投信期貨 (含上市櫃公司)、保險三業總罰鍰金額 1 億 7786.5 萬元，改寫 9 年新低紀錄，年減約 3 成，尤其以銀行業罰鍰縮水最多。

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對此，彭金隆解釋，從金管會裁罰的流程來看，一開始先被金檢查出或業者重大通報，就會進行專案檢查，檢查完畢再去分析案情，這步驟可能要花很多時間，隨後發出書面檢查報告，並給予公司答辯，答辯也會有一定的程序。

彭金隆指出，通常來說，今年的裁罰並不代表是今年的事件，可能是過往幾年的案件，且用金額來看比較容易誤解，舉例來說，前兩年有一些特殊的案件 (大股東干政)，導致裁罰總金額拉高。

彭金隆說，行政院長卓榮泰徵詢他接任金管會主委一職時，問及如何管理金融市場，他當時回應「監理不能鬆、發展不能忘」，不管誰來做主委，三個堅持是不會鬆的，第一是金融秩序與穩定，第二是金融紀律與遵法，第三則是金融的清償能力與資本自主。

彭金隆強調，並沒有誰當主委就有所不同，踩到紅線都一樣，市場要發展的前提是安全穩定，但這個前提沒做好，其實市場發展是不具有空間的。來金管會會秉持安全與發展並進的策略，這是不容懷疑的。

彭金隆重申「沒有什麼不敢罰、沒有什麼不會罰」，該罰就罰，不會因人有所差別，但他有要求檢查同仁，要清楚說明裁罰法據及原因，金管會將持續秉持「以法律人、以理服人」態度，持續推進金融監督管理與檢查業務。

提及近年理專舞弊頻傳，甚至有銀行行員與詐騙集團勾結等，銀行局長莊琇媛指出，可以感受得到，銀行行員與客戶關係不再像以前一樣，客戶大多線上操作，面對面的信任、熟悉感消失了，使得保護客戶資產安全的意識也越來越淡薄，研判與長期數位化發展有關。