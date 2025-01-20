東森有望終結連2年虧損 美容、寵物事業體轉好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-20 16:30

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東森國際 (2614-TW) 去年前三季獲利，法人認為，全年可望終結連 2 年虧損，展望 2025 年，本業倉儲事業穩定，至於獲利動能有多好還是要看轉投資事業的成長動能，包括東森購物、東森自然美和東森寵物雲等。

東森去年前三季穩定獲利，目標今年業績較去年更好，其中，東森購物仍是最強力金雞母，法人預期，有望維持年年賺 1 股本的獲利水準，至於東森自然美和東森寵物雲，在體質持續調整下，應可望處小賺態勢。

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東森寵物雲全台共 113 家店，由於每家店開出最快一年才會損平，希望先整頓，不以快速展店為目標，拚獲利的店點快速成長，並淘汰業績相對差的店點。

此外，東森集團現經營有中和廣場、台北車站 K 區、北榮廣場，去年營收達 4.78 億元，不過，因經營線下商場需辦理很多活動，人力成本相對高，不會太快擴張商場經營版圖。

據東森日前法說會訊息，東森寵物可結合轉投資慈愛生技 10 多家動物醫院的資源，提供一條龍服務，是國內寵物產業首見，預期今年東寵和慈愛生技都將轉虧為盈。