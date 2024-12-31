東森搭AI浪潮 將拓商場、美容和健檢三大線下版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-31 17:34
東森國際 (2614-TW) 今 (31) 日召開法說會時指出，面對全球經濟環境的不確定性以及通膨造成成本增加，AI 技術將是未來重點布局方向，同時，發展線下商場、美容和健檢中心等將全力抓緊成長契機，打造全新的商業模式。
東森說明，本業的倉儲事業方面，營運量年增 8.6%，近年持續推動能源轉型創新，投入鉅資汰換大型吸 (卸) 穀機、IE3 高效率馬達和高壓變壓器等老舊耗能設備，兼顧能源轉換與作業效率提升，維持穩定的獲利。
而看準國內寵物商機持續成長，轉投資事業東森寵物雲持續優化實體門市，並強化自營商品，與慈愛寵物醫院合作完整了寵物生態圈，今年底實體店家數達 112 家，其中與專業醫療合作通路有 16 家，服務遍及全台 18 縣市，覆蓋率達 85%，也是首家服務離島的連鎖寵物店。
東森寵物雲作為全台唯一提供美容、醫療和特寵等一條龍專業服務的寵物連鎖零售通路，自 2022 年起與漢方保健品大廠華陀扶元堂，共同研發寵物漢方保健產品，隨著寵物保健品市場大幅成長，進而結合寵物健康醫療，東森看好寵物雲的營收獲利成長潛力。
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