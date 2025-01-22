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〈台幣〉觀望小貶0.9分至32.774元 1/24封關

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-22 18:13

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新台幣小貶0.9分至32.774元。(鉅亨網資料照)

台股今 (22) 日龍年封關，不同於加權指數漲 225.4 點喜迎蛇年到來，台北匯市交投平平，漲跌互見，終場小貶 0.9 分至 32.774 元，台北外匯經紀公司成交值 11.84 億美元。

法人指出，台北匯市 24 日才會封關，仍要留意美國聯準會和日銀釋出的利率決策訊息，將反映在國際匯價的波動。


新台幣今日以 32.7 元、升值 6.5 分開出後，最高來到 32.69 元，盤中升貶互見，低見 32.798 元，終場收在 32.774 元。

觀察主要亞幣，日元小貶約 0.1% 左右，人民幣港幣處橫盤整理，新台幣小貶 0.03%，韓元小升近 0.1%，泰銖則反彈超過 0.2%。

法人分析，春節連假期間，國際上有不少重要經濟數據將公布，包括日銀和聯準會的利率決議、美國去年第四季 GDP、美國核心 PCE 指數等，均會密切影響國際金融市場變化。

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