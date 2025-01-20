15個月新低！人民幣貶破7.3% 陸央行聯手港金管局推六新舉措穩定匯市
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-20 08:56
人民幣兌美元 (USDCNY) 匯率近日貶破 7.3 大關，創 15 個月新低，對此中國人民銀行在年初便宣布發行 600 億元離岸人民幣 (USDCNH) 央票、暫停發國債、上調跨境融資宏觀審慎調節參數來穩定匯市，且為增強離岸市場使用人民幣的信心，香港金管局也聯同中國人民銀行宣佈 6 項新措施，以進一步深化兩地金融市場互聯互通。
這六項措施事關人民幣貿易融資流動資金安排，希望進一步優化擴容「債券通」(南向通) 的安排、發展利用「債券通」(北向通) 債券作為抵押品的離岸人民幣回購業務、利用「債券通」（北向通）債券作為香港場外結算公司的履約抵押品，以及兩地支付便利和大灣區金融便利等。
在上述措施宣布後，中銀香港、滙豐、星展銀行香港、德意志銀行等中外資銀行紛紛行動，有的已落地首單，有的則積極籌備，以抓住新規帶來的新業務機會。
星展銀行香港全球金融市場主管 Jeremy Kok 表示，兩地宣佈的措施將惠及市場參與者、企業和投資者，這有助於深化兩地之間的金融合作，進一步拓寬中國機構投資者的海外投資管道，並提高境內債券的吸引力，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務中心的地位，進一步增強香港作為國際金融中心的地位。
中銀香港表示，此番推出的一系列舉措豐富了離岸人民幣產品，優化了離岸人民幣市場機制，提升了人民幣國際貨幣功能，從而進一步增強離岸市場使用人民幣的信心，對鞏固提升香港國際金融中心將起到積極的推動作用。
中國央行擴大在岸人民幣債券作為履約抵押品政策，此舉為境外投資者提供更多非現金抵押品選項，增加自身資金靈活性。新措施亦完善了離岸人民幣流動性市場化安排機制，令「北向債券通」參與者可以使用合資格在岸債券作為抵押品在香港進行人民幣回購業務，這將吸引更多投資者參與中國債券市場，為人民幣國際化創造更多有利條件。
德意志銀行宏觀及新興市場業務中國區銷售總監陶冶青亦表示，新推出的離岸人民幣回購舉措，有望進一步推動人民幣國際化進程，且將在岸人民幣固定收益資產納入離岸國際市場，使其成為合格抵押品，是中國金融市場開放進程重要的一步。
滙豐資本市場及證券服務香港區主管石元良也說，允許在岸國債和政策性金融債於香港場外結算公司的衍生品交易用作履約抵押品，並發展以在岸債券為抵押品的離岸人民幣回購業務，此舉將進一步擴大在岸債券持倉的應用層面，有助於香港抵押融資市場發展，標誌著人民幣國際化進程的又一里程碑。
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