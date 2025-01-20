15個月新低！人民幣貶破7.3% 陸央行聯手港金管局推六新舉措穩定匯市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-20 08:56

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人民幣兌美元 (USDCNY) 匯率近日貶破 7.3 大關，創 15 個月新低，對此中國人民銀行在年初便宣布發行 600 億元離岸人民幣 (USDCNH) 央票、暫停發國債、上調跨境融資宏觀審慎調節參數來穩定匯市，且為增強離岸市場使用人民幣的信心，香港金管局也聯同中國人民銀行宣佈 6 項新措施，以進一步深化兩地金融市場互聯互通。

這六項措施事關人民幣貿易融資流動資金安排，希望進一步優化擴容「債券通」(南向通) 的安排、發展利用「債券通」(北向通) 債券作為抵押品的離岸人民幣回購業務、利用「債券通」（北向通）債券作為香港場外結算公司的履約抵押品，以及兩地支付便利和大灣區金融便利等。

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在上述措施宣布後，中銀香港、滙豐、星展銀行香港、德意志銀行等中外資銀行紛紛行動，有的已落地首單，有的則積極籌備，以抓住新規帶來的新業務機會。

星展銀行香港全球金融市場主管 Jeremy Kok 表示，兩地宣佈的措施將惠及市場參與者、企業和投資者，這有助於深化兩地之間的金融合作，進一步拓寬中國機構投資者的海外投資管道，並提高境內債券的吸引力，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務中心的地位，進一步增強香港作為國際金融中心的地位。