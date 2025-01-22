兆聯實業IPO向前推進 通過證交所審查 前三季EPS 15.18元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 17:40

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證交所今 (22) 日審查通過水務工程大廠兆聯實業 (6944-TW) 上市申請案，兆聯實業 2024 年營收 103 億元，創新高，年增 14.28%，同時，2024 年前三季稅後純益達 10.28 億元，年增 34.3%，每股純益高達 15.18 元。

目前股本 6.77 億元的兆聯實業上市案，主辦券商爲富邦證券。

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兆聯實業要業務在高科技廠房純水、廢水回收系統工程及維運，兆聯實業內銷 82.68%、外銷 17.32%；2024 年前三季財報營收 72.15 億元，毛利率 22.48%，年增 1.7 個百分點，前三季稅後純益達 10.28 億元，已逼近 2023 年全年獲利的 10.7 億元，年增 34.3%，每股純益高達 15.18 元。

兆聯實業成立於 2004 年，主要客戶包括晶圓廠、面板廠及載板，並涵蓋封測廠等廢水回收系統設計規劃工程訂單，並負責後續廢水回收系統的運營與維護工作。在半導體產業大幅擴充資本支出同時，可望持續受惠。