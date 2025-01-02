LINE Pay何時升格電支？金管會：3月函查、5月揭曉答案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 18:51

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進入 2025 年，市場關注 LINE Pay(7722-TW) 是否有機會成為第十家專營電子支付業者，對此，金管會銀行局主秘王允中今 (2) 日表示，目前尚未收到其升格電支的申請；依照去年排程，預計於 3 月發函調查，最快 5 月揭曉新電支業者名單及代理收付日均餘額介於 10-20 億元的重點觀察對象。

王允中說明，金管會屆時將洽無店面零售商業同業公會、聯徵中心，同時參考數發部公告第三方支付業者能量登錄審核通過名單，匡列第三方支付業者函查對象，以 2024 及 2023 年為例，各函查 18 家第三方支付業者。

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根據函查結果，2023 年度代理收付日均餘額落在 10-20 億元的業者共有 7 家，分別為連加網路 (LINE Pay)、拍付國際、藍新科技、綠界科技、富胖達 (foodpanda)、優食台灣 (Uber Eats) 及九易宇軒 (91APP)。

王允中指出，依照過往作業程序，若第三方支付業者上年度代理收付日均餘額超過 10 億元，必須檢具會計師確信報告向金管會回函，業者多半於 4 月底提供，待金管會檢視後，預計 5 月揭露是否有更多第三方支付業者升級成重點觀察對象。

LINE Pay 近年業績快速成長，2023 年代理收付日均餘額就已相當接近 20 億元門檻，LINE Pay 執行副總經理張修齊不諱言，以 LINE Pay 的成長趨勢來看，申請電支是遲早的事，也一直在做這方面的準備，並強調會跟金管會充分溝通。

王允中補充說明，如果業者有意升格電子支付，即便日均餘額未達 20 億元，亦可來遞件申請，不過，截至目前，並無任何一家來主動申請。