全支付會員突破500萬 將拓日本外的新跨境版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-29 10:12

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全聯旗下全支付今 (29) 日指出，隨著國際旅展、雙 11 購物節等消費旺季到來，給出高達 20% 的消費回饋，全支付總經理游金榮說，會員數在短短兩年內突破 500 萬，並在今年成功跨入日本市場，將進一步布局第二個海外版圖。

全支付以創新支付服務與優質客戶體驗為核心，帶動會員數在短短兩年內突破 500 萬，近期更榮獲 2024 年國家品牌玉山獎、2024 年財訊金融獎雙項大獎肯定，未來將持續為消費者和商家打造更安全、便利的數位支付服務。

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游金榮進一步表示，今年與軟銀集團旗下 PayPay 合作進軍日本市場後，跨境支付業務成長顯著，未來除持續深耕台灣市場，更將布局第二個海外版圖。

而此次看準雙 11 購物狂歡潮，全支付今年規劃，11 月 11 日至 12 月 12 日活動期間內，於全支付合作網路商店，選擇全支付付款，即可參加多重優惠。

其中，消費金額達 1000 元享全點 5.5% 回饋，最高回饋 100 全點，使用國泰世華銀行、元大銀行、安泰銀行帳戶付款再加碼全點 4.5% 回饋，雙 11 及雙 12 當日加碼：消費金額達 3000 元贈 300 全點，活動須先至全支付 APP 登錄再享回饋， 11 月 1 日起開放登錄。