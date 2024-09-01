悠遊付正式開通TWQR購物 街口、全支付大撒幣上演龍頭爭霸戰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-01 11:10

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財金公司推動國家級共通支付標準「TWQR」購物功能，9 家電支全員到齊，消費者即可「一碼掃天下」，悠遊付 Easy Wallet App 自 9 月 1 日起正式開通，祭出新會員筆筆最高 10% 回饋金；街口及全支付是唯二支援信用卡付款的業者，全支付劍指龍頭，重金邀請人氣天團 Energy 代言，推出最高 9% 回饋，街口撒下 1500 萬元預算，享筆筆 10% 回饋，不論是會員數或代收付餘額，強勢捍衛龍頭地位的意味濃厚。

全台 TWQR 都可掃「悠遊付」付款 最高 10% 回饋金

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悠遊卡公司表示，由財金公司開辦的「TWQR」，目的是整合電支業者各自擁有的合作通路限制，以「TWQR」作為共通標準。9 月 1 日起，悠遊付會員可以掃碼「TWQR」付款，每筆「TWQR」付款都可享受全通路筆筆最高回饋 2% 優惠。

另外，悠遊付推出新朋友回饋加碼活動，9 月 1 日起至 9 月 30 日止，新加入的悠遊付會員到全台實體店家，認明有「TWQR」立牌或「悠遊付 QR Code」掃碼付款，每筆消費金額享最高 7% 回饋金，還可與「全通路筆筆最高回饋 3%」活動疊加享雙重回饋，每筆消費最高可享 10% 回饋金，每戶回饋上限 400 元。

悠遊卡公司指出，悠遊付加入「TWQR」後，相當於使用範圍擴大，省下通路拓點的成本，將會把資源投入在會員經營並提供更多的服務及優惠回饋給會員。未來「TWQR」跨境到日本、韓國等海外地區，悠遊付也可同步跨出國境服務消費者。

（悠遊卡公司提供）

街口支付推街頭 10% 回饋祭 總預算 1500 萬元

活動期間於全台街口標示 TWQR 店家，掃描 QR Code 付款，可享單筆不限金額 10% 回饋街口幣外，其他 APP 支付採單筆不限金額 10% 回饋現金或點數 (非即時回饋)，回饋形式與細節依各發卡機構規定，活動期間每人每帳戶每月合計最高回饋新台幣 50 元或等值點數，回饋金額總計 1500 萬元，每月活動預算因交易大小月有進行差異分配，如達每月活動預算金額上限即停止回饋。

另外，活動期間使用「台新玫瑰卡、太陽 / 玫瑰卡 (天天刷 / 大筆刷方案)、玫瑰 Giving 卡」綁定街口支付 APP 於全台街口標示 TWQR 店家付款，筆筆再享加碼 10% 街口幣回饋，每人每月合計最高回饋 100 元，每月總回饋金額有限，額滿為止。

（街口支付提供）

天團加持！全支付 2 周年雙重回饋 最高享有 9%

全支付歡慶 2 周年，邀請人氣天團 Energy 代言，推出最高 9% 回饋，會員必須先登錄再消費才能享有回饋，活動一為「天天無上限 全聯店外滿額最高全點 4.5%」，活動至今年底止，總共分三個級距，前月消費滿 2000 元店外當月消費加碼 1% 回饋；前月消費滿 4000 元店外當月消費加碼 2% 回饋；前月消費滿 8000 元店外當月消費加碼 3% 回饋。連結帳戶付款，再加碼 1.5% 全點回饋。

活動二是「星期五晚上加碼筆筆 4.5% 全點回饋」，活動期間為 8/30-10/25 每週五 18:00-04:00，於全支付 / PX Pay APP，完成每週活動登錄，即具回饋資格；至全聯店外用全支付消費，筆筆不限金額 4.5% 全點回饋 (每人每週上限 50 全點)。