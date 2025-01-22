全家APP開賣刮刮樂 現買現賺紅利金

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-22 11:28

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消費者喜愛在春節期間試手氣、迎好運的歡樂氛圍下，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (22) 日宣布，於會員 APP 推出兩款刮刮樂，搶攻春節開運商機，首次推出售價 200 元的「春節好運刮刮樂」，即日起開賣，除了保底 220 元全家紅利金和 200 點會員點數外，有機會抽中 iPad Air11 (128GB)。

另一方面，全家今年再推年年好評的哈根達斯線上刮刮樂，每張 168 元，有機會刮中全家萬元紅利金等好禮，最大獎為一年份哈根達斯冰品，總價值最優翻 300 倍，活動結束後更會抽出一名 Apple iPad Pro (256g) 幸運得主。

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全家說明，每到農曆春節總有濃厚的趣味博奕氛圍，全家多款線上刮刮樂活動，除了讓消費者動動手指即有機會獲大獎，還能轉贈給親朋好友傳達心意，其中，「春節好運刮刮樂」每張 200 元，最少可得 220 元全家紅利金，最高可獲得 400 元紅利金，還加贈 200 點會員點數。

而闔家喜愛的哈根達斯「歡聚極致刮刮樂」活動，開放於 APP 購買，每張售價 168 元，保底可得哈根達斯迷你杯或雪糕 129 元系列任 2 件，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品 (365 件)。