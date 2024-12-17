統一超連6年獲道瓊永續指數肯定 全台零售業唯一上榜

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 19:10

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2024 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 公布全球企業評選結果，連鎖超商龍頭統一超商 (2912-TW) 今年總分數創下歷年新高，並有超過 6 項評比項目獲得滿分，名列產業第一。

圖表：統一超提供。

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同時，統一超從全球 2,500 家受邀評鑑企業中脫穎而出，再次入選「道瓊永續世界指數 (DJSI World)」成分股，已連續 6 年被納入道瓊永續指數，今年於全球食品零售業排名第三，更是全台唯一的零售業者連六年入榜。

DJSI 是國際最具永續公信力評比，在今年 DJSI 評比 24 個項目中，統一超總分較去年進步 5 分，更於經濟面 (透明度與報告、稅務策略、資訊與網路安全)，環境面 (水資源) 和社會面 (健康與營養、隱私保護) 六大項目獲得滿分，拿下產業排名第一。

綜觀今年 DJSI 的評比項目更重視企業在本業營運成長與永續策略兼贏的積極承諾與訊息公開程度，而統一超主動揭露 15 項重大 ESG 主題於永續報告書中，公開承諾實踐永續政策，並於董事會轄下設立「風險暨資安管理委員會」，以強化數位營運韌性與安全，獲得肯定。

另一方面，統一超透過制定水資源使用方針，降低營運中水資源耗損，並關注氣候升溫議題，持續推動企業減碳，今年更領先同業首次發布「氣候相關財務揭露報告書」，並進一步將設定減碳績效與高階主管獎酬連結，展現對氣候治理議題的重視、承諾與公開性。

7-ELEVEN 蔬素食品牌「天素地蔬」已開發超過 300 種商品、複合店店數逾 180 家。(圖：統一超提供)

同時，統一超回應消費者餐食營養需求，7-ELEVEN 蔬素食品牌「天素地蔬」已開發超過 300 種商品、複合店店數逾 180 家，精選常溫熱銷品的單台貨架也超過 580 家門市，並企劃「Simple Fit」熱量低於 500 大卡的鮮食主題推薦菜單，迄今已推出逾 30 款系列商品，銷售量逐年成長超過 20%。

統一超也於 2012 年起即導入 TPIPAS 個資保護制度，今年持續獲得認證，推動個資保護制度與資訊安全成效獲肯定。

此次進步分數最多是「職業健康與安全」項目，2024 年由董事會核定「職業安全衛生政策」，啟動職安保護計畫，參考國際人權相關政策及在地勞動法規等制定「人權政策」，進一步提升員工福祉與發展機會，深耕樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作，聘用中高齡佔比高達近 30%，致力打造多元共融 (DEI) 的工作環境。

統一超持續從超商本業創新推展永續行動，傳遞「地球永續、你我 日常」理念，積極回應應金管會公司治理 3.0 - 永續發展藍圖與政府淨零碳排政策，於董事會轄下設置「永續發展委員會」，跨單位組成減塑、減碳、惜食與永續採購環境面四大小組，除了在今年導入 ISO 20400 永續採購精進專案，預計明年更進一步攜手供應商展開永續評鑑與培力等作法，建立統一超商價值鏈 ESG 管理，持續將 ESG 融入企業文化與營運策略，落實永續管理。

統一超正透過四大小組每月定期會議凝聚共識與確定永續方向，陸續推動永續農場、循環包材等計畫。

統一企業集團建置「OPEN iECO 循環杯生活圈」目前已達 2,500 家 7-ELEVEN 門市提供服務。(圖：統一超提供)

例如，將寶特瓶等可回收物料製成的再生塑料 (Recycled PET, Rpet)，運用在部分生鮮沙拉包裝容器，生產過程中比原生 PET 可減碳超過 60%；與統一企業集團共同建置「OPEN iECO 循環杯生活圈」目前已達 2,500 家 7-ELEVEN 門市提供服務，累計減少超過 25 萬杯一次性紙杯；而「高效智慧回收機」裝機數逾 200 台，已回收近 3,000 萬瓶透明寶特瓶、超過 700 萬顆廢電池、減塑超過 700 公噸，其回收的寶特瓶塑料更透過專利技術再製成永續商品，架構永續循環生態圈。

歡慶統一超商六度入選 DJSI，自 12 月 20 日至 12 月 22 日推出限時優惠活動。(圖：統一超提供)