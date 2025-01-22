川普將「墨西哥灣」更名為「美國灣」？墨西哥總統忍不住笑了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-22 16:00

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針對美國總川普簽署行政命令將「墨西哥灣」更名為「美國灣」一事，墨西哥總統薛恩鮑姆周二（21 日）強調了墨西哥的主權和保持對話的必要性，但當談及川普更名的問題時，「她忍不住笑了起來」。

川普周一簽署行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。他在這項行政令中說，在美國發展壯大的過程中，「墨西哥灣」一直是其不可或缺的財富，至今仍是美國不可去除的一部分，是支撐美國早期貿易和全球商業至關重要的動脈。

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「他說他將把（墨西哥灣涉及）他們的大陸架部分稱為『美國灣』。」薛恩鮑姆稱，「對我方來說，它仍然是『墨西哥灣』，對整個世界來說，它仍然是『墨西哥灣』。」

據《美聯社》報導，這不是薛恩鮑姆第一次回應川普有關改名的想法。本月 8 日，她曾給出諷刺性建議，提出將包括美國在內的「北美洲」更名為「墨西哥美洲」。