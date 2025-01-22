剛成立就鬥爭！拉馬斯瓦米請辭美政府效率部 馬斯克獨攬大權

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 10:29

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川普 1 月 20 日正式宣誓就任美國第 47 任總統，並在就職演說中宣布成立「美國政府效率部」（DOGE）。然而，剛成立不久的 DOGE 便面臨內部動盪和司法挑戰。

領軍層動盪

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《美聯社》報導，原定與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 共同領導的印度裔企業家 Vivek Ramaswamy(維韋克 · 拉馬斯瓦米) 已確認退出該部門，未來將參與競選俄亥俄州的公職。此舉意味著馬斯克將獨自掌控 DOGE 的領導權。

根據報導，拉馬斯瓦米的離開被廣泛解讀為川普政府內部鬥爭的重演，同時也反映出馬斯克在新政府中的巨大影響力。

川普和萬斯政府過渡時期發言人安娜凱利（Anna Kelly）證實此點，並稱拉馬斯瓦米在協助創建 DOGE 的過程中發揮了重要作用。

然而，知情人士透露，他與馬斯克及該部門普通職員的關係並不融洽，更是遭人爆料，自 2024 年 12 月初以來，拉馬斯瓦米幾乎沒有處理過與 DOGE 有關的工作。

此外，拉馬斯瓦米在社群媒體上發表「反對發放外國人工作簽證 H-1B」的言論，令馬斯克及川普的核心圈感到不滿。

去年 12 月底，拉馬斯瓦米曾批評了美國文化，並稱美國科技公司僱用外國員工的部分原因是美國存在著一種崇尚平庸而不是卓越的心態。這也讓呼籲放開外國高素質工程師移民簽證的馬斯克感到不滿。

DOGE 的司法挑戰

DOGE 成立不久後，便遭遇法律挑戰。多家組織向美國聯邦法院提起 3 起訴訟，指控 DOGE 的成立和監管缺乏透明度。

3 起訴訟的原告則主張，從其預期角色來看，DOGE 應該被視為一個聯邦諮詢委員會。而根據 1972 年《聯邦諮詢委員會法案》（FACA），這類委員會必須代表平衡的觀點，並遵守各類要求，包括會議公開、保留會議記錄等。然而，訴訟表示，DOGE 大部分的溝通是在加密通訊 app「Signal」上進行的，未能保證透明性。

其中一起訴訟由代表約 80 萬名聯邦政府僱員的美國政府僱員聯盟（AFGE），聯合美國進步派智庫「公共公民」（Public Citizen）、非營利組織「國家民主捍衛者基金」（SDDF）共同提起。他們還指控，DOGE 成員以科技業高管為主，並不代表普通美國人的利益，要求在 DOGE 中獲得代表席位。

DOGE 成立目的

在削減政府開支方面，馬斯克曾表示希望透過減少浪費和裁員等措施，削減聯邦預算多達 2 兆美元。他還計劃推動行政立法改革，以促進經濟成長和創新。馬斯克的目標是組建一支志工團隊，要求成員具備高智商並支持小政府理念。