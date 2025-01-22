鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為49元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 08:10
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯電(2303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4元下修至3.78元，其中最高估值4.55元，最低估值2.94元，預估目標價為49元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|4.55(4.67)
|5.29
|最低值
|2.94(3.41)
|3.32
|平均值
|3.74(4.02)
|4.25
|中位數
|3.78(4)
|4.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|261,792,580
|292,091,000
|最低值
|235,915,450
|249,456,620
|平均值
|247,762,340
|272,600,430
|中位數
|246,971,000
|276,202,170
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.93
|7.09
|4.57
|2.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|222,533,000
|278,705,264
|213,011,018
|176,820,914
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 估Q1出貨量持平、價格減 毛利率降至25%以上
- 外資買超急縮至2億 封關前押寶8檔金融股 反手調節面板雙虎
- 〈台股盤前要聞〉封關前外資押注金融股、總預算案三讀刪2075億、11家董監肥貓現形
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)目標價調降至49元，幅度約3.92%
下一篇