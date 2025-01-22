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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為49元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 08:10


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯電(2303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4元下修至3.78元，其中最高估值4.55元，最低估值2.94元，預估目標價為49元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值4.55(4.67)5.29
最低值2.94(3.41)3.32
平均值3.74(4.02)4.25
中位數3.78(4)4.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值261,792,580292,091,000
最低值235,915,450249,456,620
平均值247,762,340272,600,430
中位數246,971,000276,202,170

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.937.094.572.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		222,533,000278,705,264213,011,018176,820,914

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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