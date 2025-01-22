鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)目標價調降至49元，幅度約3.92%
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 08:10
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯電(2303-TW)提出目標價估值：中位數由51元下修至49元，調降幅度3.92%。其中最高估值60元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予聯電(2303-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立15位、保守悲觀2位。
聯電(2303-TW)今(21日)收盤價為42.95元。近5日股價上漲1.66%，相關半導體業近5日上漲3.13%，集中市場加權指數上漲2.2%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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