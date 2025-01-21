鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.17元，預估目標價為148.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 14:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.08元上修至7.17元，其中最高估值7.26元，最低估值6.42元，預估目標價為148.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.26(7.26)
|10.33
|12.13
|11.04
|最低值
|6.42(6.42)
|7.39
|8.12
|11.04
|平均值
|7.05(6.97)
|8.85
|10.4
|11.04
|中位數
|7.17(7.08)
|8.94
|10.72
|11.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110,386,760
|130,996,230
|140,631,180
|137,178,780
|最低值
|108,450,000
|115,650,000
|127,229,000
|137,178,780
|平均值
|109,687,020
|120,785,330
|132,541,900
|137,178,780
|中位數
|110,106,500
|120,075,030
|131,624,000
|137,178,780
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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