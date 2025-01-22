加拿大回應川普關稅威脅：隨時準備合作 也能迅速展開強力報復

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-22 09:10

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美國總統川普威脅將在 2 月 1 日對加拿大徵收額外關稅，加拿大總理杜魯道周二（21 日）重申，加拿大準備好與美國展開貿易合作，若川普執意要打「貿易戰」，加方也能迅速展開強而有力的回應。

加拿大政府和商界周一最初感到寬慰，因為川普政府沒有在就職首日發動預想中的「貿易戰」。然而，到了周一晚間，川普在總統辦公室裡突然表示，2 月 1 日起可能會對加拿大、墨西哥進口的商品徵收 25% 的關稅，理由是邊境安全不足。

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對於美國的表態，杜魯道周二率領內閣成員一同出席記者會，他表示：「我方的重點是保持冷靜，保持強大，並根據美國的行動做出必要回應。我方的回應將會是有力、迅速、適度，並且非常強大」。

加拿大是美國最大貿易夥伴之一，兩國每年雙向貿易額接近 1 兆美元。美國每年進口的一半原油都來自加拿大。

據《美聯社》報導，杜魯道強調，川普提出的經濟願景，代表他需要更多鋼鐵、更多鋁、更多關鍵礦物、更可靠且負擔得起的能源。加拿大擁有這些資源，也隨時準備與美國合作。