川普再談格陵蘭島：丹麥會同意賣島！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-22 09:45

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最近美國總統川普多次針對丹麥自治領地格陵蘭島發表擴張性言論，引發全球關注，在一系列拉扯後，這位新任總統最新表示，他相信丹麥會同意賣島。

川普是在上任後簽署一系列行政令時作出上述表態。他周一（20 日）表示，丹麥會支持格陵蘭島潛在出售，川普強調美國等國需要這個北極島嶼來加強國際安全。

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據《The Hill》周二報導，川普說：「格陵蘭島是個很棒的地方，我國需要它來維護國際安全。我相信丹麥也會同意，他們要花很多錢來維持這塊地方。」

川普稱，格陵蘭島居民對丹麥政府不滿意，但對美國有好感。

他說：「你知道，格陵蘭人對丹麥不滿意。我想他們和我們在一起很開心。我的兒子（大兒子小川普）和代表兩周前去了那裡，他們喜歡我們，所以我們會看看事情怎麼發展，但格陵蘭是必要的，不是對我國來說，它是國際安全所必需的。」

「到處都是俄羅斯的船隻，他們無法維護。」他表示。

川普在 2024 年總統大選中勝選後，不只一次表達要奪取格陵蘭島控制權的強烈意願，甚至不排除武力奪取的可能性。

事實上，川普在第一任期就在多個場合表達了向丹麥購買格陵蘭島的意願，因為格陵蘭島具有軍事、資源和貿易三重吸引力。