廣告版首次調漲！Netflix全面調漲在美售價 加拿大 葡萄牙 阿根廷也將調漲
鉅亨網編譯許家華 2025-01-22 07:42
串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (21 日) 宣布，調漲其大部分美國服務方案的價格，其無廣告的標準方案將自每月 15.49 美元漲至 17.99 美元，高級方案的月費將自 22.99 美元增加到 24.99 美元。
此外，內置廣告的方案則自每月 6.99 美元漲至 7.99 美元，這是 Netflix 首次調整廣告版訂閱方案的價格。
Netflix 周二公佈了第四季度業績，並宣布將調漲加拿大、葡萄牙和阿根廷的售價。
近年來，Netflix 及其競爭對手（包括迪士尼的 Disney + 和華納兄弟 Discovery 的 Max）在內的主要串流媒體服務多次漲價，為了實現獲利，越來越多串流媒體選擇漲價並推出內置廣告的方案。
Netflix 聯合執行長 Ted Sarando 周二表示，串流媒體要求漲價時，必須推出產品和顧客參與度來支撐這行動。他意指 Netflix 即將於 2025 年上映的電視劇和電影。
Netflix 聯合執行長 Greg Peters 表示，最近國際市場的漲價行動「順利」。
Netflix 上一次調漲無廣告標準方案是在 2022 年，而其高級方案上一回漲價是在 2023 年，Netflix 於 2023 年終止其最便宜的無廣告方案，新客戶此後只能使用調漲後的價格。
為了應對當時訂閱用戶成長放緩的問題，Netflix 於 2022 年 11 月推出較便宜的內置廣告版訂閱方案，且隨後不久停止最基本版的無廣告方案。
除了調漲方案售價，Netflix 也一直在嚴厲打擊密碼共享行為 (寄生戶)，以吸引更多客戶為其服務付費。
Netflix 為訂閱者提供了在其帳戶中新增「額外成員」的選項。根據 Netflix 周二的宣布，無廣告標準方案增設「額外成員」的費用將自每月 7.99 美元上漲至 8.99 美元，但廣告版方案增設「額外成員」的費用不變。
去年 11 月，Netflix 稱其廣告版全球每月活躍訂閱戶已達 7000 萬。根據 Netflix 周二公布的財報，其第四季度新增付費會員數達 1900 萬，創歷史新高，訂閱用戶總數突破 3 億。
以下是 Netflix 調整售價的資訊表格：
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方案類型
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調整前價格
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調整後價格
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調整幅度
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標準方案（無廣告）
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$15.49
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$17.99
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+$2.50
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基本方案（有廣告）
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$6.99
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$7.99
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+$1.00
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高級方案（無廣告）
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$22.99
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$24.99
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+$2.00
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額外成員（標準方案無廣告）
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$7.99
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$8.99
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+$1.00
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額外成員（有廣告方案）
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無變動
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無變動
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無變動
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