又一位商界領袖坐不住了？路透：Netflix執行長將與川普見面
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-17 14:00
川普打贏美國總統大選後，商界領袖爭先恐後地尋求與其建立良好關係，據《路透》周一（16 日）報導，知情人士透露，川普計劃周二在海湖莊園會見 Netflix(NFLX-US) 共同執行長 Ted Sarandos。
研究機構 OpenSecrets 指出，Sarandos 歷來支持民主黨候選人，曾為現任總統拜登、前總統歐巴馬和前國務卿希拉蕊捐款。
川普最近幾周已經會見了多位科技領袖，包括 Google 執行長皮查伊、臉書創始人祖克柏、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克。
隨著川普就職日臨近，商界領袖正努力向其示好。Meta(META-US) 、OpenAI、亞馬遜 (AMZN-US) 近日紛紛宣布，將向川普的就職基金捐贈 100 萬美元。OpenAI 執行長阿特曼還強調，是以個人名義捐款，引起外界熱議。
川普曾威脅要打擊大型科技平台。本月初，他提名反壟斷問題專家、副總統當選人范斯的經濟顧問斯萊特（Gail Slater）領導司法部反壟斷部門，並稱未來會繼續推動反壟斷執法。
「多年來，大型科技公司橫行無忌，壓制了我們最具創新性產業的競爭，也剝奪許多美國人和中小型科技公司的權利。我為第一任期內打擊這些濫用行為感到自豪，而斯萊特領導的司法部反壟斷團隊將延續這項工作。」 川普在一份聲明中寫道。
此外，川普誓言要對所有進口商品加徵關稅，這也讓依賴外國供應鏈的美國科技硬體製造商十分擔憂。
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