又一位商界領袖坐不住了？路透：Netflix執行長將與川普見面

‌



川普曾威脅要打擊大型科技平台。本月初，他提名反壟斷問題專家、副總統當選人范斯的經濟顧問斯萊特（Gail Slater）領導司法部反壟斷部門，並稱未來會繼續推動反壟斷執法。

「多年來，大型科技公司橫行無忌，壓制了我們最具創新性產業的競爭，也剝奪許多美國人和中小型科技公司的權利。我為第一任期內打擊這些濫用行為感到自豪，而斯萊特領導的司法部反壟斷團隊將延續這項工作。」 川普在一份聲明中寫道。