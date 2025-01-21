鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至170元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對捷普(JBL-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至170元，調升幅度3.03%。其中最高估值180元，最低估值152元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予捷普評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀1位。
捷普今(21日)收盤價為162.9元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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