search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至170元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對捷普(JBL-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至170元，調升幅度3.03%。其中最高估值180元，最低估值152元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予捷普評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀1位。

捷普今(21日)收盤價為162.9元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股JBL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
捷普166.982.50%

延伸閱讀


Empty