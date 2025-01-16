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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根KMI-US的目標價調升至28元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金德摩根(KMI-US)提出目標價估值：中位數由27元上修至28元，調升幅度3.7%。其中最高估值34元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予金德摩根評價：積極樂觀10位、保持中立10位、保守悲觀2位。

金德摩根今(16日)收盤價為29.44元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KMI市場預估目標價

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