鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根KMI-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金德摩根(KMI-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值34元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予金德摩根評價：積極樂觀10位、保持中立10位、保守悲觀2位。
金德摩根今(17日)收盤價為26.56元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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